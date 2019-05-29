Чистая прибыль банка «Восточный» за I квартал 2019 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 2,37 млрд рублей. Это на 3,2% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Чистые процентные доходы после формирования резервов выросли на 23,9% (или на 784 млн рублей). Рост чистых процентных доходов обусловлен увеличением процентных доходов на 1,1 млрд рублей (или 13,4%), уточняют в банке.

«Основной фактор роста — развитие розничного бизнеса: процентные доходы по физлицам выросли на 17,4%», — поясняется в сообщении.

Кредитный портфель по итогам I квартала 2019 года вырос на 4,5% и составил 110,9 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая маржа увеличилась на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,9 млрд рублей. Собственный капитал вырос на 11% с начала текущего года.

Рентабельность капитала увеличилась до 41,6%.

«Таким образом, с учетом высоких результатов за I квартал 2019 года, банк «Восточный» подтверждает свой прогноз на 2019 год: ожидаемый органический рост регуляторного капитала от 1 апреля 2019 года до конца 2019 года — на 7,1 млрд рублей до 35,1 млрд», — заключают в банке.