Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на аукцион 13 автомобилей, которые находятся на балансе украинской «дочки» российского ВТБ, соответствующее объявление опубликовано в официальной газете Верховной рады «Голос Украины » в среду.



Согласно объявлению, аукцион запланирован на 4 июня, на продажу выставлены 13 автомобилей. Как сообщается на сайте фонда, стартовая цена всех 13 лотов составляет 6,4 млн гривен (242,2 тыс. долларов).

Нацбанк Украины в декабре сообщил об отзыве лицензии у «дочки» ВТБ. Глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк хотел «цивилизованно» уйти с украинского рынка и мог выплатить остававшиеся примерно 100 млн долларов корпоративных и частных депозитов до конца следующего года, но ему не дали. В конце ноября регулятор признал «дочку» российского ВТБ неплатежеспособной.