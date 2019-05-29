Сбербанк успешно привлекает молодежную аудиторию, заявил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис в ходе интервью Forbes.

«Сейчас каждый второй молодой человек в России, который открывает счет в банке, открывает его в Сбербанке. Мы стали банком для молодежи», — сказал Хасис.

Он отметил, что удалось изменить восприятие Сбербанка как банка для пожилых людей.

«У нас идет острая борьба за клиентов всех возрастных групп. Мы не только лучший банк для пожилого поколения, но и лучший банк для молодого поколения. Какое-то время назад объяснить это было тяжело. Но сегодня молодое поколение уже не помнит того Сбербанка, который был, а видят, что есть удобное мобильное приложение, яркий руководитель, качественный сервис», — пояснил он.