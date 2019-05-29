Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по состоянию на 29 мая выплатило клиентам девяти банков, лишившихся лицензии с начала 2019 года, страховые возмещения по вкладам на 28,8 млрд рублей из общей суммы ответственности в 31,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«На настоящий момент агентством выплачено 28,8 млрд рублей, или 91% от совокупной страховой ответственности агентства по страховым случаям, наступившим в текущем году. Возмещение по вкладам получили 50,1 тыс. вкладчиков, в том числе 1,9 тыс. малых предприятий», — говорится в сообщении.

По каждому страховому случаю 2019 года выплата возмещения по вкладам начиналась ранее 14 дней со дня его наступления и в среднем составила 11,8 дня.

«Для обеспечения максимально быстрых выплат и создания комфортных условий получения возмещения вкладчиками, в том числе малыми предприятиями, агентством на конкурсной основе привлекались банки-агенты, что позволило обеспечить выплату страхового возмещения во всех субъектах Российской Федерации, где присутствовали структурные подразделения названных банков. Выплаты производились в 18 субъектах Российской Федерации», — добавили в АСВ.