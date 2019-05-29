Ситуация на рынке потребительского кредитования стимулирует игроков сдерживать выдачи необеспеченных ссуд. Такую точку зрения высказал зампред правления Хоум Кредит Банка Александр Антоненко на OFFICEPARTY в Банки.ру.

«Если глубже провалиться в отчетность, то мы увидим, что рынок растет чуть быстрее, чем мы. Это правда, мы немного сдерживаем свой рост. Первое: мы помним кризис 2014 года, он был связан примерно с теми же факторами. Второе: наша основная специализация в том, что мы работаем с более мелкими сроками, более мелкими суммами. Мы смотрим на PTI клиента, на его платеж, на его доходы», — отметил топ-менеджер.

Банк России осенью может применить меры, сдерживающие высокие темпы роста потребительского кредитования, заявляла ранее первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Банк России неоднократно выражал обеспокоенность динамикой роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков в этом сегменте. При этом регулятор не исключал введения с 1 октября мер для ограничения показателя долговой нагрузки.

OFFICEPARTY — это формат встреч в офисе Банки.ру, который предполагает неформальное общение топ-менеджеров банков с их клиентами, а также с форумчанами и журналистами холдинга. Как прошла OFFICEPARTY, можно посмотреть на нашем YouTube-канале .

