ВТБ намерен развивать розничное кредитование во Вьетнаме через дочерний Вьетнамо-Российский банк (ВРБ). Ликвидность для этого он планирует привлекать от физических лиц в местной валюте, пишет «Коммерсант».

Во Вьетнамо-Российском банке 50% принадлежит ВТБ, 50% — Bank for Investment and Development of Vietnam, BIDV. О том, что группа ВТБ намерена через ВРБ выйти на рынок розничного кредитования во Вьетнаме, «Коммерсанту» рассказали несколько источников, близких к группе. По словам одного из них, идея появилась недавно. Хотя ВРБ существует более десяти лет, до сих пор он находился «в спящем состоянии», занимаясь лишь кредитованием российских компаний в разовых сделках, пояснил собеседник газеты.

В группе подтвердили планы по выходу на кредитный рынок Вьетнама. «ВТБ планирует развивать как розничное направление, так и бизнес с юрлицами», — отметили там. При этом в розничном бизнесе ВРБ основными продуктами станут кредиты наличными, кредитные карты и ипотека. «Что касается кредитования малого бизнеса, акцент планируется сделать на трансакционных продуктах», — пояснили в группе. При этом второй акционер — BIDV — является крупнейшим банком Вьетнама, что дает конкурентное преимущество с точки зрения «построения бизнеса на локальном рынке», заключают там. В самом позитивном сценарии планируется начать проект уже в этом году. В BIDV не ответили на запрос российского издания.

По мнению гендиректора и владельца Maximum Sourcing (Вьетнам) Максима Суханова, наличие российского капитала в банке может стать маркетинговой фишкой для северного Вьетнама, где традиционно присутствует доверие к России. На юге же для населения более предпочтительны корейские, японские, сингапурские банки, указывает он. «Вьетнамский рынок динамично развивается, растет ВВП (по оценке Всемирного банка, в 2019 году рост составит 6,6%. — Прим. «Коммерсанта»), доходы населения, спрос на кредитные ресурсы, — отмечает гендиректор банка «Хоум Кредит Вьетнам» Дмитрий Мосолов. — Рынок привлекает многие иностранные банки, но выйти на него с нуля не просто, поскольку Госбанк Вьетнама довольно щепетильно относится к выдаче новых лицензий». Как отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, «банковская система страны со скидкой на масштаб во многом напоминает по своей структуре российскую, в ней, как в корпоративном секторе, так и в рознице, доминируют госбанки, на долю которых приходится порядка 75%».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают выход ВТБ на массовый кредитный рынок страны несколько запоздавшим. «В 2006 году, когда был только создан ВРБ, банковский рынок Вьетнама только начинал развиваться. И странно, что ВТБ не начал розничную экспансию именно в то время, — отмечает директор консалтинговой компании VINestate Алексей Степаненко. — Сейчас же ВРБ будет скорее играть вторым темпом». Однако, по его словам, местный рынок «явно не насыщен». По его мнению, одним из конкурентных преимуществ ВРБ может стать использование технологических наработок российского банка: приложения, онлайн-платежи и т. п. В ВТБ также отмечают, что Госбанк Вьетнама «взял курс на цифровизацию банковского сектора, а население страны активно пользуется смартфонами и социальными сетями».



Хотя ВРБ не находится под секторальными санкциями США и Европы (как дочерний банк ВТБ), привлекать ликвидность планируется на локальном рынке, прежде всего за счет физических лиц. «Вьетнамские граждане активно размещают средства в местной валюте в банках — объем депозитов превышает объем кредитов физлицам, поэтому возможности внутреннего привлечения пассивов есть, особенно при наличии совладельца в лице крупного вьетнамского госбанка», — указывает Мосолов. При этом, как говорят собеседники газеты, если финансирование «дочки» со стороны ВТБ не несет риска санкций, то этого нельзя сказать о выплате дивидендов самому ВТБ, что может обернуться вторичными санкциями для ВРБ.