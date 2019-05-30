Основной этап оздоровления российских банков завершен, он не был безболезненным и бесплатным, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.



«В прошлом году мы фактически завершили санации трех крупных банковских групп и Азиатско-Тихоокеанского Банка. С созданием банка непрофильных и проблемных активов все санированные банки уже работают на рынке, соблюдая все нормативы. Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден», — сказала глава Банка России, выступая с годовым докладом в Госдуме.

Масштабная работа регулятора по оздоровлению кредитных организаций отчасти сказалась на доходах ЦБ. По итогам 2018 года регулятор показал убыток в 434,7 млрд рублей.

​Fitch оценило затраты ЦБ на расчистку банковского сектора С началом чистки банковского сектора в 2013 году из России резко сократился отток.

Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года, с этого момента начался процесс расчистки банковского сектора. В Fitch недавно оценили затраты на расчистку сектора от нежизнеспособных банков и тех, которые занимались противоправной деятельностью, в 70 млрд долларов. Агентство ожидает, что дополнительные расходы на расчистку сектора в ближайшие два-три года составят около 10 млрд долларов.

На 1 мая в России действовали 469 кредитных организаций (на начало 2019 года — 484).