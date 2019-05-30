Группа ВТБ с высокой долей вероятности продаст в обозримое время свой пакет в компании «Медиалогия», представляющей собой систему мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа. Об этом свидетельствуют данные квартальной отчетности группы по МСФО.

Контроль над «Медиалогией» группа ВТБ получила в I квартале текущего года, ее доля составляет 63%.

ВТБ приобрел 63% акций системы мониторинга «Медиалогия» Сделка по приобретению пакета акций компании является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ.

«По состоянию на 31 марта 2019 года группа отражает инвестиции в ООО «Медиалогия» в качестве инвестиций в дочернюю компанию, приобретенную исключительно с целью последующей продажи, и оценивает вероятность продажи как высокую», — отмечается в финансовом документе ВТБ.

В банке отказались на данном этапе раскрывать сроки и детали грядущей продажи «Медиалогии», однако член правления ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил, что косвенная информация о сроках содержится в способе постановки актива на учет. «Постановка инвестиции в «Медиалогию» произошла по стандарту МСФО 5 — это активы, предназначенные для продажи. Требование стандарта в том, чтобы в течение короткого периода, обычно года-полутора, осуществить реализацию этого актива», — пояснил Пьянов журналистам.



Из отчетности группы следует, что ее руководство намерено реализовать внеоборотные активы и инвестиции в группы выбытия, учтенные в соответствии с МСФО 5, «в ближайшем будущем — в течение одного года с момента первоначальной классификации как группы выбытия».