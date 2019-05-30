ЦБ рассчитывает на развитие в России инструмента безотзывных вкладов, в том числе за счет их более высокой доходности по сравнению со срочными вкладами, предусматривающими право вкладчика на досрочное получение денег по требованию, следует из опубликованного регулятором обзора финансовой стабильности за IV квартал 2018 года — I квартал 2019-го .

В докладе названы ключевые уязвимости финансовой системы РФ, одной из которых является рост краткосрочного фондирования банков.

За период с 1 октября 2018 года по 1 апреля 2019-го доля краткосрочных депозитов в структуре фондирования увеличилась на 0,81 процентного пункта — до 61,3%. При этом доля депозитов юридических лиц на срок до года в общем объеме депозитов юрлиц выросла на 2,55 п. п., до 64%, а физических лиц — несколько снизилась (на 0,5 п. п., до 59,3%).

Сокращение срочности обязательств происходило в результате прироста краткосрочных депозитов в иностранной валюте в ущерб долгосрочным. На фоне повышения ставок по новым валютным депозитам юрлиц и вкладам физических лиц доля краткосрочных валютных обязательств в общем объеме валютных депозитов и вкладов увеличилась на 3 и 6,1 п. п., до 26,3% и 48,5% соответственно. Несмотря на рост привлекательности долгосрочных рублевых депозитов, доля депозитов в рублях на срок более года в общем объеме рублевых депозитов по-прежнему остается низкой — 29,4% по состоянию на начало апреля.

В ЦБ указывают, что с июня 2018 года на рынке в целях развития долгосрочных сбережений граждан и снижения рисков банковского сектора был запущен новый инструмент — договор банковского вклада, удостоверенный сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают права вкладчика на досрочное получение вклада по требованию.

«В настоящее время Банком России ведется работа по совершенствованию данного инструмента. В частности, рассматривается вопрос о корректировке сроков регистрации условий выдачи сертификатов. На второй — третий кварталы 2019 года запланированы мероприятия по ускоренной регистрации типовых условий выдачи сберегательных сертификатов кредитных организаций, предусматривающих стандартизированные наборы условий (в том числе безотзывность и фиксированную процентную ставку)», — рассказали в Центробанке.



«Ожидается, что развитию этого инструмента потенциально может способствовать более высокая доходность по сравнению со срочными вкладами, предусматривающими право вкладчика на досрочное получение вклада по требованию», — заключает регулятор.