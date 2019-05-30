Банк России готовит изменения в порядок расчета полной стоимости кредита, согласно которым в него будут включаться любые платежи заемщика за дополнительные услуги кредитора и третьих лиц, включая страховые и консультационные услуги. Об этом говорится в опубликованном ЦБ обзоре финансовой стабильности за IV квартал 2018 года — I квартал 2019-го .

В докладе названы ключевые уязвимости финансовой системы РФ, одной из которых является быстрый рост долговой нагрузки населения на фоне высоких темпов роста потребительского кредитования. В обзоре также перечислены принимаемые регулятором в настоящее время и рассматриваемые на будущее меры для минимизации этих рисков.

ЦБ указывает, что темпы роста кредитования по-прежнему существенно выше темпов роста доходов населения. Долговая нагрузка населения по необеспеченным потребкредитам, которая рассчитывается как отношение плановых платежей к располагаемым доходам всех домохозяйств, увеличилась за 2018 год с 7,1% до 8,1%, приблизившись к пиковым значениям 2014 года (9%).

Центробанк назвал основные уязвимые места финансовой системы РФ В докладе ЦБ также говорится о принимаемых регулятором в настоящее время и рассматриваемых на будущее мерах для минимизации рисков.

Ускорение роста долговой нагрузки в 2018—2019 годах связано с прекращением тенденции снижения стоимости кредитов, отмечает регулятор. В IV квартале 2018 года — I квартале 2019-го средневзвешенная ПСК в сегменте кредитов наличными (крупнейшем сегменте необеспеченного потребительского кредитования) увеличилась на 1,1 процентного пункта по сравнению с III кварталом 2018 года — до 16,4%.

При этом приведенная динамика ПСК не учитывает обязательств заемщиков по страховым премиям, которые в настоящее время не всегда включаются в расчет обязательных платежей. В условиях высокого уровня проникновения страхования (по кредитам наличными составляет до 60%) данный фактор может существенно влиять на реальную стоимость кредита.

«В настоящее время Банк России готовит изменения в порядок расчета ПСК, согласно которым любые платежи заемщика за дополнительные услуги кредитора и третьих лиц (в том числе связанные со страхованием рисков заемщика, юридические (консультационные) услуги), на оказание (получение) которых заемщик предоставил согласие, будут подлежать включению в расчет ПСК», — указано в обзоре.

Там также говорится, что увеличение стоимости кредитования привело и к росту среднего значения показателя «платеж/доход» у новых заемщиков в сегменте кредитов наличными. Среднее значение показателя в I квартале 2019 года составило 43,9% (в III квартале прошлого года — 42,7%).

Для предоставления заемщику запрашиваемой суммы кредита и сохранения соотношения «платеж/доход» многие банки увеличили максимальные сроки кредитования, но в ЦБ предупреждают, что, хотя увеличение сроков кредитования снижает долговую нагрузку заемщиков и повышает их платежеспособность в краткосрочном периоде, негативным моментом выступает рост вероятности дефолта заемщика в течение всего срока действия кредита. Кроме того, снижаются возможности кредитных организаций по оперативному управлению кредитным портфелем в случае ухудшения макроэкономического фона.

В Центробанке напоминают, что для ограничения роста долговой нагрузки населения, а также повышения устойчивости банковского сектора к рискам в сегменте необеспеченного потребительского кредитования были повышены на 30 п. п. надбавки к коэффициентам риска по кредитам, выданным после 1 апреля 2019 года, с ПСК от 10% до 30%. В этих условиях 12—16% объема предоставляемых потребительских кредитов (в зависимости от ПСК) будет покрываться капиталом банков. Для выполнения данных требований розничным банкам придется дополнительно оставлять часть прибыли в составе капитала, что будет способствовать как ограничению рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, так и повышению устойчивости кредитных организаций.

ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам и сохранил нулевую антициклическую надбавку Повышение надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам обусловлено необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения.

Дальнейшая динамика портфеля необеспеченных потребкредитов будет зависеть от стоимости кредитования, темпов роста доходов населения и уровня кредитного риска. В случае сохранения избыточных темпов роста ссудной задолженности по необеспеченным потребкредитам, приводящих к значительному повышению долговой нагрузки населения, ЦБ может дополнительно увеличить надбавки по таким кредитам в зависимости от ПСК с учетом значений показателя долговой нагрузки физического лица, рассчитывать который банки будут обязаны начиная с 1 октября 2019 года.



В ЦБ рассматривают вопрос о введении в течение 2019 года показателя долговой нагрузки заемщиков микрофинансовых организаций, и в случае превышения определенного порога такие требования будут учитываться с надбавкой к коэффициентам риска при расчете норматива достаточности капитала МФО.