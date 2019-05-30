Временная администрация по итогам обследования Роскомснаббанка обнаружила «дыру» в капитале кредитной организации в размере 18,7 млрд рублей. Об этом сообщается в «Вестнике Банка России» за 30 мая.

Стоимость активов банка составляет 4,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 23,1 млрд рублей.

Также были обнаружены признаки совершения операций по выводу активов.

«Временная администрация по управлению Роскомснаббанком, назначенная приказом Банка России от 7 марта 2019 года № ОД‑475 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства», — говорится в сообщении.