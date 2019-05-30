Сумма вывода активов тольяттинским Банком развития технологий и сбережений (РТС-Банком), у которого 14 марта была отозвана лицензия, составляет около 910 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ЦБ.

«В Следственный департамент МВД РФ направлено заявление по факту наличия в действиях руководства и работников банка состава уголовных преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество»), 160 («Присвоение или растрата»), 196 («Преднамеренное банкротство») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Сумма предполагаемого ущерба [составляет] 909,8 млн рублей в результате выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью, не обладающим способностью исполнить свои обязательства и имеющим признаки «технических» компаний», — сказано в документе.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее временная администрация выявила операции, направленные на вывод активов из банка. По ее оценке, стоимость активов РТС-Банка не превышает 0,9 млрд рублей при обязательствах перед кредиторами в размере более 1,3 млрд рублей.