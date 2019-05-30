Чистый убыток Альфа-Банка в I квартале 2019 года составил 22,7 млрд рублей против чистой прибыли 12 млрд рублей за аналогичный период 2018 года, свидетельствуют данные отчетности кредитной организации по МСФО.

Чистый процентный доход вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 35 млрд рублей. Чистый комиссионный доход банка за квартал также вырос на 12% и составил 22,2 млрд рублей.

Активы кредитной организации на 31 марта 2019 года снизились до 3 трлн 244 млрд рублей против 3 трлн 321 млрд рублей.

«Убыток обусловлен эффектом переоценки валютных активов. Поскольку около 40% всех активов банка номинированы в долларах США (кредиты, вложения в ценные бумаги), существенное укрепление курса рубля (с 69,47 рубля за доллар на начало года против 64,73 рубля за доллар на конец первого квартала 2019 года) оказало такое влияние на финансовый результат банка. Эффект отрицательной переоценки по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами составил 39,4 миллиарда рублей», — прокомментировали в кредитной организации.

