Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило статус «Рейтинг на пересмотре — негативный» кредитному рейтингу Интерпромбанка. Об этом на днях сообщили в АКРА.

Как поясняется, данное рейтинговое действие отражает мнение аналитиков относительно возможного снижения оценки собственной кредитоспособности банка в краткосрочной перспективе в связи с ухудшением финансового состояния ряда его заемщиков.

«Кредитный рейтинг Интерпромбанка на уровне «B(RU)» обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем в сочетании с удовлетворительной оценкой достаточности капитала и позицией по фондированию и ликвидности. Давление на кредитоспособность банка по-прежнему оказывает низкое качество активов и повышенная концентрация портфеля на сторонах, аффилированных с акционерами банка либо с их бизнес-партнерами», — отмечается в релизе.

В АКРА напоминают, что собственниками банка являются несколько групп физических и юридических лиц. Дмитрий Мазуров, учредитель и председатель совета директоров АО «Новый поток» (основным активом под управлением которого ранее являлся Антипинский НПЗ), заявлен как лицо, оказывающее значительное влияние на деятельность кредитной организации.



Динамика оценки собственной кредитоспособности банка, как ожидается, будет отражать изменение в оценке экспертами кредитного качества его заемщиков, в том числе тех, чья деятельность связана с нефтяной отраслью.



Кроме того, АКРА установило статус «Рейтинг на пересмотре — негативный» по кредитному рейтингу банка «Венец».

Рейтинговое действие отражает мнение АКРА относительно возможного снижения оценки собственной кредитоспособности банка в краткосрочной перспективе в связи с существенным снижением его регуляторных нормативов достаточности капитала (на 1 мая 2019 года норматив Н1.2 составил 6,163%).

Кредитный рейтинг банка «Венец» на уровне «B(RU)» определяется относительно низкой оценкой бизнес-профиля при удовлетворительной позиции по достаточности капитала и адекватной оценке ситуации с ликвидностью и фондированием. При этом агентство отмечает негативное воздействие оценки риск-профиля на финальный уровень кредитного рейтинга.



Агентство планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитным рейтингам двух банков, в течение ближайших 90 дней.