Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило рейтинги Экспобанка — долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте, находящиеся на уровне «B+», и рейтинг устойчивости «b+» — под наблюдение с «развивающимся» прогнозом (Rating Watch Evolving). Полный список рейтинговых действий и их обоснование приводятся в опубликованном накануне сообщении агентства.

Как поясняется, рейтинговое действие последовало за приобретением Экспобанком мажоритарного пакета в Курскпромбанке.

Агентство рассчитывает вывести рейтинг Экспобанка из-под наблюдения после пересмотра его финансового профиля в августе, когда будет доступна финансовая отчетность кредитной организации, консолидирующая показатели Курскпромбанка, и после обсуждения с руководством Экспобанка изменений в бизнес-модели и стратегии банковской группы.



Рейтинги Экспобанка обусловлены его собственной кредитоспособностью, отраженной в рейтинге устойчивости. По оценке Fitch, сделка негативно повлияет на показатели капитализации Экспобанка, следует из релиза. Агентство предполагает, что показатели качества объединенных активов будут адекватными, но планирует еще детально оценить активы Курскпромбанка.