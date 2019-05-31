Выплаты страхового возмещения вкладчикам Кемсоцинбанка, лишившегося лицензии 31 мая 2019 года, начнутся не позднее 14 июня. Банки-агенты будут отобраны до 6 июня. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«Выплаты начнутся не позднее 14 июня 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в местной прессе, а также разместит на сайте агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам», — говорится в сообщении.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам АСВ намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 6 июня 2019 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.