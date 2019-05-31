Минфин поддерживает идею постепенной отмены требований к капиталу банков для допуска к проектам, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.



«Конечно, мы должны отказываться от всех других элементов оценки банков по их качеству, кроме их рейтингов. Рейтинги учитывают в том числе и капитал. Потому, конечно, от оценок по капиталу нужно уходить», — сказал Моисеев, выступая на I съезде Ассоциации банков России.

Замминистра также добавил, что рейтинги, присвоенные российскими агентствами, постепенно должны заменять международные.

Ранее правительство снизило требования к банкам, которые могут работать со средствами дольщиков. Теперь открывать строительным компаниям эскроу-счета смогут игроки с кредитным рейтингом не ниже «ВВВ-» (до этого требовался уровень «A-»). Таким образом, число кредитных организаций, допущенных к финансированию долевого строительства, увеличилось в полтора раза — с 63 до 100.