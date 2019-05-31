ЦБ планирует ко II кварталу 2020 года ввести обязанность для банков предоставлять финансовые услуги населению посредством системы удаленной идентификации на основе биометрических данных. Об этом заявил в пятницу на презентации проекта в Южном управлении ЦБ начальник управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин, передает ТАСС.

Сбор биометрических данных в банках уже является обязательной услугой, для населения это пока добровольное решение. На данный момент сбор биометрических данных осуществляют в 146 банках России, планируется, что к концу 2019 года все отделения банков установят необходимое оборудование и будут проводить данную процедуру.

«В части обязательности использования удаленной идентификации при предоставлении услуг такие нормы мы будем вводить в законодательство, будем стимулировать возможность получения гражданами услуг в удаленном канале… Сейчас пять банков уже оказывают такие услуги в удаленном канале. Мы предполагаем, что обязательным может стать второй квартал следующего года», — сказал Дубынин.

Он уточнил, что по системе удаленной идентификации уже работают Тинькофф Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк и Почта Банк. «Вводим право для банков с базовой лицензией отсрочить внедрение единой биометрической системы в свою деятельность вплоть до начала 2021 года», — добавил он.



По словам Дубынина, внедрение системы удаленной идентификации планируется и в других секторах экономики, таких как образование, медицина и транспорт, также ведутся переговоры с аэропортами.