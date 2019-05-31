«ДОМ.РФ» и ВТБ закрыли третью сделку по секьюритизации ипотечного портфеля банка путем выпуска ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» объемом 72,97 млрд рублей. С учетом состоявшегося размещения объем совместно реализованных сделок ипотечной секьюритизации составил 195,5 млрд рублей, уточняется в сообщении «ДОМ.РФ».

Ставка купона по бумагам установлена в размере 9,5% годовых. Эмитентом по сделке секьюритизации является ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» — дочерняя компания «ДОМ.РФ», созданная в соответствии с требованиями федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах».

«Мы видим спрос крупнейших банков на механизм секьюритизации «ДОМ.РФ». Выпуск ипотечных облигаций с поручительством «ДОМ.РФ» предоставляет банкам возможность эффективно управлять процентным риском и капиталом, позволяет выдавать больше ипотечных кредитов по меньшим ставкам. Мы развиваем инструмент, чтобы он был максимально привлекателен как для оригинаторов, так и для инвесторов», — прокомментировал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Артем Федорко.

«Мы продолжаем активно развивать бизнес с «ДОМ.РФ» по секьюритизации ипотечных активов банка. Мы уверены, что наша новая бумага в силу своей понятности, доходности и надежности вызовет значительный интерес на рынке, в том числе среди инвесторов, ранее не проявлявших активности на рынке ипотечных облигаций из-за неопределенности выплат, связанной с досрочными погашениями», — отметил руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков.



ВТБ и «ДОМ.РФ» в 2018 году подписали меморандум о расширении сотрудничества по проектам выпуска ипотечных облигаций в объеме до 500 млрд рублей.

