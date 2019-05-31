Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Роскосмосбанку (ранее Фондсервисбанк) на уровне «ruВВ». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства.



«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, адекватным уровнем ликвидности, консервативной оценкой корпоративного управления и стратегического обеспечения, а также низким качеством активов и удовлетворительным запасом капитала, с учетом положений плана финансового оздоровления (ПФО), утвержденного Банком России. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокий уровень финансовой и административной поддержки банка со стороны материнских структур, что учтено в факторе поддержки», — поясняется в релизе.

Фондсервисбанк переименован в Роскосмосбанк Банк приступил к расширению продуктовой линейки, модернизации технологической базы и сети отделений.

Как уточняет агентство, Роскосмосбанк специализируется на корпоративном кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании предприятий ракетно-космической отрасли. Помимо головного офиса сеть присутствия банка насчитывает три филиала, семь дополнительных офисов на территории России и города Байконур (Казахстан) как территории присутствия организаций космической отрасли.

Вследствие неэффективного управления и высокорискованной кредитной политики предыдущих собственников банка с апреля 2015 года Роскосмосбанк проходит процедуру санации. Акционером банка и участником его санации является государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», средства которой на сумму 27 млрд рублей учтены в дополнительном капитале банка путем их конвертации в субординированный депозит.