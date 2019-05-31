Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ЮниКредит Банка на уровне «ruAAA» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Рейтинг обусловлен высокой рентабельностью и значительным запасом капитала, адекватной ликвидной позицией, сильными рыночными позициями и умеренно высоким качеством активов. Также агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки со стороны материнской структуры в случае необходимости и административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью кредитной организации в российской банковской системе», — говорится в сообщении.

Агентство указывает на высокие рыночные позиции в основных сегментах российского банковского рынка. Банк имеет сильный бренд, хорошую деловую репутацию и широкую географию деятельности. Достаточность капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие. Банк соблюдает не только нормативы Банка России, но и требования европейского регулятора.

Качество активов оценивается как умеренно высокое. Кредитный портфель физлиц, юрлиц и индивидуальных предпринимателей с учетом приобретенных прав требования занимает 51% валовых активов. Кредитный портфель отличается невысокой концентрацией на крупных клиентах. Также агентство отмечает существенную долю реструктурированных требований к физлицам, юрлицам и индивидуальным предпринимателям и умеренно высокую долю пролонгированных ссуд. Позитивно оценен приемлемый запас ликвидности. Агентство обращает внимание на высокую зависимость нормативов ликвидности от стабильности остатков на счетах клиентов срочностью до 30 дней, при этом наблюдается историческая стабильность средств на клиентских счетах.

Также высоко оценивается качество корпоративного управления и бизнес-процедур. Большинство топ-менеджеров имеют продолжительный опыт работы в различных сегментах финансового рынка нескольких стран и положительную деловую репутацию, наблюдается высокий уровень вовлечения членов совета директоров в управление деятельностью банка. Позитивно оценены бизнес-практики аудита. Высокая оценка организации бизнес-процессов, риск-менеджмента и внутреннего аудита отражает внедренные в финансовой группе передовые практики, качество методологий и накопленный опыт материнского банка.