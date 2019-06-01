Некоторые переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) станут платными для клиентов Газэнергобанка и Промсвязьбанка. Последний решил изменить условия с 1 июня.

«Мы проанализировали рыночную ситуацию и востребованность сервиса и готовы скорректировать тариф», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

С этого месяца стоимость исходящих переводов по дебетовым картам Промсвязьбанка через СБП составит 1% от суммы, без минимального лимита. За аналогичные переводы по кредиткам будет взиматься комиссия в размере 4,9% от суммы и еще 390 рублей дополнительно. Входящие платежи по любым картам через СБП для клиентов Промсвязьбанка пока остаются бесплатными.

20 мая к СБП присоединился Газэнергобанк, который сразу обозначил размер тарифов. Как сообщалось в пресс-релизе кредитной организации, при переводе до 6 тыс. рублей в сутки комиссия не взимается. При переводе свыше 6 тыс. рублей комиссия составит 1% от суммы перевода, но не более 300 рублей.

Банки.ру опросил остальных участников СБП о возможных изменениях тарифов. В ВТБ, Альфа-Банке, СКБ-Банке и Тинькофф Банке сообщили, что введение комиссий не планируется. В Совкомбанке от комментариев отказались, но пока переводы через СБП банк проводит бесплатно. «ЮниКредит» присоединился к системе 27 мая и сообщал, что на первом этапе комиссии не вводятся. В Райффайзенбанке отметили, что действующие нулевые тарифы сохранятся как минимум до конца июня. Газпромбанк и Росбанк приняли решение продлить льготный период до 1 сентября, «Ак Барс» — до 30 сентября. QIWI не планирует менять тарифы до конца 2019 года.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru