Верховный суд (ВС) РФ подтвердил отказ Агентству по страхованию вкладов в аресте имущества на сумму 12,1 млрд рублей шести лиц, контролировавших Транснациональный Банк, говорится в определении суда.

Изложенные в жалобе АСВ доводы рассматривались судами, они сводятся к переоценке доказательств и установлению иных обстоятельств по делу, что не входит в полномочия суда при кассационном производстве, отметил ВС.

По информации АСВ, в результате проверки обстоятельств банкротства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались виновные действия по замене ликвидных активов организации (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность технических юридических лиц. Эти лица не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволявшими им исполнять обязательства перед банком.

Также руководителями банка не принимались меры по предупреждению банкротства кредитной организации. Вышеизложенные обстоятельства, по мнению АСВ, являются основаниями для привлечения контролирующих банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 23 июня 2015 года признал Транснациональный Банк банкротом.