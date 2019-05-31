Чистая прибыль Промсвязьбанка за I квартал 2019 года выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,6 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый комиссионный доход банка за отчетный период снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,751 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос к I кварталу 2018 года в 1,9 раза и составил 11,602 млрд рублей. Операционный доход за отчетный квартал вырос на 83% относительно I квартала 2018-го — в основном за счет роста чистого процентного дохода.

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 7% за I квартал 2019 года и составил 588 млрд рублей. По состоянию на 1 апреля 2019-го объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 2%, до 389 млрд рублей, а розничный портфель — на 15% и составил 111 млрд рублей.

Средства на счетах клиентов по итогам I квартала 2019 года выросли на 17% и составили 1,2 трлн рублей.