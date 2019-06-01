Росбанк завершает присоединение дочернего банка «ДельтаКредит»: в Казани с 1 июня открывается первый в России офис «Росбанк Дом». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

«Росбанк Дом» создается в результате присоединения банка «ДельтаКредит» к Росбанку и является новым этапом в развитии ипотечного бизнеса банковской группы. В результате присоединения, завершение которого запланировано на 1 июня 2019 года, клиенты получат доступ ко всему спектру банковских услуг группы Росбанк», — отмечается в сообщении.

Новый филиал располагается по адресу: Казань, ул. Право-Булачная, д. 35/2, БЦ «Булак».

Клиенты банка получат возможность оформить не только ипотечный кредит, но и подобрать недвижимость, получить услуги риелторов, нотариусов и страховых компаний.