Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Морского Банка до уровня «B+(RU)» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Повышение кредитного рейтинга Морского Банка отражает учет возросшей поддержки со стороны акционера. При этом оценка собственной кредитоспособности (ОСК) обусловлена слабой рыночной позицией, удовлетворительным уровнем достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной позицией по ликвидности и фондированию», — говорится в сообщении.

Относительно низкая оценка бизнес-профиля отражает слабую франшизу банка на российском банковском рынке в сочетании с относительно низкой диверсификацией его операционного дохода. При этом агентство отмечает, что в 2019 году Морской Банк обновил стратегию, которая, помимо работы с юридическими лицами с акцентом на обслуживание компаний сферы морского и речного транспорта, а также смежных отраслей, предусматривает развитие трансакционного и цифрового направлений бизнеса. По мнению АКРА, последовательная и успешная реализация данной стратегии может позволить банку усилить позиции на рынке финансовых услуг.

Агентство оценивает достаточность капитала банка как удовлетворительную. С 2014 по 2018 год способность банка к генерации собственного капитала оставалась низкой. Операционная эффективность кредитной организации оценивается как умеренная.

Агентство сохраняет слабую оценку риск-профиля банка, отмечая при этом улучшение качества ссудной задолженности. Кредитное качество требований вне ссудного портфеля оценивается как удовлетворительное. Отмечается также адекватная позиция по фондированию и ликвидности.

К позитивному рейтинговому действию могут привести улучшение рыночных позиций банка за счет роста объемов нового бизнеса при адекватном уровне риска по активным операциям и сокращение уровня проблемной задолженности.

К негативному рейтинговому действию в отношении банка могут привести ухудшение качества активов, снижение операционной эффективности, падение показателя достаточности основного капитала ниже 9% и ухудшение позиции по ликвидности и фондированию.