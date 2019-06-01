Банк «Интеза», российское подразделение итальянской Intesa Sanpaolo S.p.A., проинформировал Верховный суд и Следственный комитет о признаках необъективности и предвзятости судей Краснодарского края в ходе разбирательств банка с недобросовестными контрагентами. Как следует из обращений директора юридического департамента банка Александра Бардюгова (у РБК есть копия), у него возникли «сомнения в системной защищенности интересов иностранного инвестора, основанной на справедливом и объективном применении закона». Бардюгов отмечает, что все это «побуждает пересматривать условия инвестиций: повышать ставки, сокращать объемы финансирования, доступные предпринимателям в регионе повышенного риска».

Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover. По их данным, из-за мошеннических схем покупатели машин смогли взыскать с производителей 200 млн рублей. После этого квалификационная коллегия судей и Совет судей Краснодарского края инициировала служебную проверку судей.

Привлечь внимание правоохранительных органов и Верховного суда к проблеме с судами в Краснодарском крае банк попытался еще в феврале — марте этого года, пояснил РБК Бардюгов.

«Учитывая общий профессионализм судебного состава судов Краснодарского края, мы были удивлены признаками вынесения судом заведомо неправосудных актов», — указал он. Бардюгов подкрепил свои обращения описаниями двух судов, в том числе со стенограммой по одному из дел, вызвавших возмущение у юристов итальянского банка. Как следует из этих документов, ущерб банка по этим делам — около 50 млн рублей.

Первое дело, из-за которого банк «Интеза» был вынужден судиться в Краснодаре, касается передачи в лизинг оборудования Новопокровскому маслосырзаводу, следует из материалов, которые Бардюгов отправил в Верховный суд и Следственный комитет. Второй пример предполагаемой предвзятости, который приводит банк, стоил ему 33,4 млн рублей утраченного залога. Речь идет о договоре ипотеки нежилой недвижимости и земельного участка, заключенного для обеспечения кредита, выданного банком в 2014 году Ольге Гриненко на ведение коммерческой деятельности. Тогда ее муж Владимир Гриненко занимал пост директора департамента строительства администрации Краснодара, у пары был заключен брачный договор, позволяющий супруге самостоятельно распоряжаться этой недвижимостью. Но после того как Владимир Гриненко покинул свой пост, а Ольга перестала погашать кредит, суд по иску бывшего чиновника в 2015 году признал брачный договор недействительным.

«При общем курсе российских властей на привлечение и защиту иностранных инвестиций подобные случаи, с которыми мы столкнулись в Краснодаре, вызывают вопросы у акционеров или членов совета директоров, на которые нам сложно найти логичный ответ», — сказал РБК Бардюгов.

РБК направил запросы в СК, Верховный суд, Октябрьский районный суд Краснодара и Краснодарский краевой суд.