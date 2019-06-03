Чистая прибыль Абсолют Банка по МСФО за I квартал 2019 года увеличилась в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,46 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Комиссионные доходы увеличились на 38% до 731 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход банка снизился на 4%, составив 2,1 млрд рублей.

Капитал банка на 31 марта 2019 года равнялся 23,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5,5%.

Кредитная организация также отмечает, что за отчетный период почти на 6% увеличился объем ипотечных кредитов — с 88,2 млрд до 93,3 млрд рублей. «Достигнуть положительных результатов на флагманском направлении в рознице удалось в том числе за счет перевода ипотеки на цифровую платформу», — прокомментировали в банке.