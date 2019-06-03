Ассоциация банков России (ассоциация «Россия») признала свою деятельность недостаточно эффективной, пишет газета «Ведомости» , цитируя материалы к I съезду ассоциации, состоявшемуся 31 мая: «Ассоциация не является достаточно эффективным объединением, обладающим глубокой профессиональной экспертизой и пользующимся авторитетом при отстаивании интересов банковского сообщества при взаимодействии с регуляторами».

На заседании совета ассоциации 16 мая обсуждалось, что у ее участников есть замечания: недостаточно высокая эффективность и оперативность в реагировании на запросы банков, неглубокая экспертиза и т. д., рассказал один из участников собрания. По его словам, был составлен опросник из 15 пунктов — членов совета попросили оценить по шкале от 1 до 5 удовлетворенность результатами деятельности ассоциации, и в среднем оценка получилась между 3 и 4, а топ-менеджер другого банка указал, что банки оценили работу ассоциации скорее на 3, и отметил, что ассоциация существенно увеличила бюджет, примерно со 130 млн до 300 млн рублей, и банки хотят гораздо большей отдачи.

Три других участника ассоциации «Россия» указывают, что речь шла чуть ли не об отставке ее президента Георгия Лунтовского, но в итоге до этого не дошло. Сам Лунтовский признал некоторые недоработки, но сказал, что в повестке съезда вопроса о смене руководства не было и по собственной инициативе покидать свой пост он тоже не собирается (его контракт действует до сентября 2020 года), свидетельствуют данные «Ведомостей».

​Ассоциация «Россия» в несколько раз повысила членские взносы после прихода Лунтовского С начала 2018 года банкам придется платить гораздо больше за лоббирование своих интересов: Ассоциация «Россия» в несколько раз повысила размер членских взносов. Крупные банки, которые вышли из АРБ и вошли в состав «России», хотят переформатировать общение с монетарными властями, пишут «Ведомости».

Справка Банки.ру

Позиции ассоциации «Россия» усилились после того, как летом 2017 года ряд банков из числа крупнейших покинули возглавляемую Гарегином Тосуняном Ассоциацию российских банков, заявив о снижении ее эффективности из-за неудовлетворительной работы руководства организации. В сентябре 2017-го ассоциация «Россия» провела ребрендинг, перестав быть «региональной» (прежнее полное название — Ассоциация региональных банков России), и объявила о смене руководства: новым президентом ассоциации был назначен выходец из ЦБ Лунтовский.

Последний, выступая с докладом на I съезде ассоциации «Россия» 31 мая текущего года, темой которого стало обсуждение участия банков в решении задачи обеспечения ускоренных темпов экономического роста, рассказал о том, чего организации удалось достичь за 2018 год, отметив вместе с тем, что ассоциации предстоит еще многое сделать, чтобы стать эффективным голосом банков и отстаивать их интересы. «Вопросы повышения эффективности нашей работы были рассмотрены на заседании совета, которое состоялось накануне съезда. Надеюсь, мы вместе с членами ассоциации выполним стоящие перед нами всеми задачи», — сказал он.

В соответствующем релизе говорится, что I съезд Ассоциации банков России утвердил годовой отчет и признал работу ассоциации в 2018 году удовлетворительной.



В отдельном сообщении уточняется, что первый заместитель председателя совета ассоциации, заместитель председателя правления Альфа-Банка Владимир Сенин представил предложения рабочей группы по повышению эффективности деятельности ассоциации «Россия».