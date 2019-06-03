Банк «Русский Стандарт» присоединился к ассоциации «ФинТех» (АФТ). Решение о включении банка в число ассоциированных членов принял наблюдательный совет АФТ, сообщили в «Русском Стандарте».

Банк примет участие в инновационных технологических проектах, направленных на развитие российского финансового рынка, а также планирует внедрение уже разработанных на базе АФТ продуктов и сервисов, отмечается в релизе.

Комментируя вступление банка в АФТ, управляющий директор ассоциации Татьяна Жаркова в числе прочего отметила, что «совсем скоро потребители банка «Русский Стандарт» смогут оценить удобство, надежность и быстроту трансакций в Системе быстрых платежей».



Ассоциация «ФинТех» была учреждена в конце 2016 года. В состав АФТ входят Банк России, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Национальная система платежных карт, Киви Банк, «Ак Барс», Тинькофф Банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк; ассоциированными членами, помимо «Русского Стандарта», являются СКБ-Банк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, РНКО «Платежный Центр», МТС, Московская биржа, «Ростелеком», «МегаФон», Росбанк, «Регион Финансовые услуги», Уральский Банк Реконструкции и Развития, Почта Банк, Абсолют Банк, группа «АльфаСтрахование», страховой дом «ВСК», «РЕСО-Гарантия» и группа «Ренессанс Страхование».