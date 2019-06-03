Новикомбанк включен в перечень банков — участников программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Благодаря разработанной Корпорацией МСП совместно с Банком России программе представители малого и среднего предпринимательства могут получить в Новикомбанке кредиты по льготной ставке на сумму от 3 млн до 1 млрд рублей. Для работающих в приоритетных отраслях экономики предприятий предусмотрена процентная ставка до 9,6% годовых, для участников иных отраслей — до 10,6% годовых», — уточняют в банке.

В рамках программы поддерживаются проекты в основных отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, производственном секторе, энергетике, строительстве, сфере транспорта и связи, туристической деятельности, здравоохранении, образовании и др.



Ранее сообщалось, что всего Минэкономразвития отобрало 70 банков для участия в программе льготного кредитования МСП до 2024 года.

