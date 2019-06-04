Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении пяти бывших контролирующих лиц Промрегионбанка к ответственности в виде возмещения убытков в общем размере почти 3,083 млрд рублей. Сообщение об этом опубликовано во вторник, 4 июня, на сайте АСВ.

Ответчиками по иску, поданному 30 мая, указаны Чураков А. А., Санданов А. Ц., Сенцов И. Г., Петренко Е. А. и Леонова Е. В. Уточним, что, в частности, Андрей Чураков занимал должность председателя правления банка и входил в его наблюдательный совет, будучи одним из совладельцев кредитной организации. Алдар Санданов и Елена Леонова были членами правления банка.



Как поясняют в АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами были совершены сделки по предоставлению кредитов организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также по отчуждению недвижимого имущества с неравным встречным исполнением и приобретению ценных бумаг по завышенной стоимости, что причинило банку убытки.

Лицензия у банка была отозвана 30 мая 2016-го, а 11 августа того же года он был признан банкротом. АСВ было назначено конкурсным управляющим.

