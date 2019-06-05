Агентство по страхованию вкладов за I квартал собрало с банков в фонд страхования вкладов 48,27 млрд рублей, сообщил «Ведомостям» представитель агентства.

В опубликованном позже в среду, 5 июня, отчете АСВ уточняется, что страховые взносы в фонд обязательного страхования вкладов по расчетам за I квартал 2019 года поступили в сумме 48,29 млрд рублей (прим. Банки.ру).



За IV квартал 2018 года сборы составили 42,54 млрд рублей.

В поступлениях за январь — март этого года впервые учтены взносы за средства малых предприятий, которые стали страховаться с 2019 года. За деньги малого бизнеса банки заплатили в ФСВ 4,8 млрд рублей, или 10% от общей суммы, сообщил представитель АСВ.



Теперь под защитой системы страхования вкладов находится 29,3 трлн рублей, размещенных на 589 млн счетов физических лиц (включая 549 млрд рублей на 2,9 млн счетов индивидуальных предпринимателей), а также 2,92 трлн рублей на 2,6 млн счетов малых предприятий, привел представитель АСВ данные на 1 мая.

Справка Банки.ру

Согласно данным отчета АСВ, по состоянию на 1 мая 2019 года общий объем застрахованных вкладов составляет 32,174 трлн рублей. Страховая ответственность АСВ оценивается в 20,783 трлн рублей, в том числе по счетам физических лиц — в 20,057 трлн (включая 323 млрд рублей по счетам ИП), по счетам малых предприятий — в 726 млрд рублей.

По десяти страховым случаям, наступившим в 2019 году, объем страховой ответственности составляет 33,4 млрд рублей, в том числе 0,76 млрд рублей — перед 4,4 тыс. юридических лиц, отнесенных к категории малых предприятий.

В общей сложности по 491 страховому случаю, наступившему за весь период действия системы страхования вкладов, агентством выплачено 1,94 трлн рублей страхового возмещения в пользу 4,1 млн вкладчиков, в том числе 0,68 млрд — в пользу 1,9 тыс. малых предприятий.

