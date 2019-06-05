Тинькофф Банк не планирует выходить на рынок ипотеки, у банка нет никаких конкурентных преимуществ на этом рынке. Об этом в интервью «Прайму» рассказал председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.

«Не планируем. Совсем. Потому что это вотчина госбанков. У них была гонка вниз по ставкам, и теперь там практически нет экономики для частных банков. То есть у нас нет никаких конкурентных преимуществ по стоимости фондирования, а зачем нам заниматься чем-то, что будет априори убыточным? Соответственно, нет смысла ждать от нас ипотеки», — рассказал Хьюз.

Он также отметил, что сервис «Тинькофф Ипотека» стал убыточным из-за большой доли госбанков на ипотечном рынке.

«Тинькофф Ипотека» был по сути Uber для ипотеки, у такого сервиса в России вообще не было аналогов. И партнерам, которые продают свои ипотечные кредиты через нас, сервис нравился. Все было супер, с одним но: там нельзя было зарабатывать деньги. К сожалению, мы начали терять деньги из-за существующей структуры рынка, причем серьезные деньги. Причина этого в том, что 80% ипотечных кредитов сосредоточены в руках госбанков, а это убивает воронку продажи. Такова структура рынка в России, ничего с этим не сделаешь», — добавил он.