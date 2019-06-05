Введение оплаты по QR-кодам может привести к отмене банками программ лояльности и кешбэка. Такое мнение выразил председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз в интервью «Прайму».

«Потребитель сейчас драйвит развитие мобильных платежей. А вот QR-коды, если они будут массово внедряться в качестве способа оплаты, скорее, будут продвигать ретейлеры, им они будут выгоднее. И это нехорошо, потому что они будут улучшать свою экономику, но клиент ничего от этого не получит, банки пострадают, и, соответственно, будут отменяться кешбэки и программы лояльности», — отметил он.

Хьюз считает, что новый вид платежей с точки зрения клиентского опыта приводит к необходимости выполнения дополнительных действий. Тем не менее технология может быть полезна в регионах.

«Мы все привыкли к этому опыту: оплачивать покупки, прикладывая карту или смартфон к терминалу, — это классно. При использовании QR-кода появляется дополнительное действие — с точки зрения пользовательского опыта это хуже. Может быть, в каких-то торговых сегментах, например в регионах в небольших точках, которые не хотят ставить терминал, это будет полезно. Но если брать основные магазины, куда мы все ходим, то зачем нам переходить на какую-то вещь, которая явно хуже с точки зрения пользовательского опыта?» — сказал он.