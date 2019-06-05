Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области вынесло постановление в отношении Локо-Банка о наложении штрафа по делу об административном правонарушении на сумму 370 тыс. рублей. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

Ранее управление возбудило в отношении банка дело о нарушении федерального закона «О рекламе».

«Московское областное УФАС России признало банк нарушившим часть 7 статьи 5, часть 1 статьи 18 и часть 3 статьи 28 закона «О рекламе» при распространении СМС-рекламы кредита без предварительного согласия абонента и без указания всех существенных условий, влияющих на его фактическую стоимость», — поясняется в сообщении антимонопольного органа.



Ответственность за данные нарушения предусмотрена частью 6 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, уточняют в УФАС.

