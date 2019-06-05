Сбербанком реализованы права кредитора в отношении 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода, сообщило финучреждение в среду.

Российское ООО «СОКАР Энергоресурс», участниками которого являются группа инвесторов и Сбербанк, приобрело 80% акций Антипинского НПЗ. Совместное предприятие получило контроль над заводом, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ, уточняется в релизе Сбербанка.

В банке рассказали, что ключевыми задачами новых владельцев на данном этапе являются запуск работы завода и обеспечение его бесперебойного функционирования, поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и их экспорт, сохранение стабильных налоговых поступлений в федеральный и региональный бюджеты.

«Проект поддерживается азербайджанской нефтяной компанией SOCAR, которая обеспечивает институциональную экспертизу и операционное управление. SOCAR рассматривает вступление в проект на стороне инвесторов после проведения аудита активов в рамках установленных корпоративных процедур и оценки операционной деятельности», — добавили в Сбербанке.

Сбербанк получил право собственности на акции материнской компании Антипинского НПЗ До конца июня 2019 года Сбербанк планирует утвердить дальнейшую стратегию работы в отношении Антипинского НПЗ.

В мае Сбербанк сообщал о принятом решении досрочно взыскать задолженность Антипинского НПЗ и обратить взыскание на имеющееся в распоряжении банка обеспечение. «Группа «Сбербанк», в соответствии с законодательством Кипра и соблюдением своего залогового права, вытекающего из ранее предоставленных в залог по выданным кредитам 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций АО «Антипинский НПЗ», получила право собственности на акции Vikay», — говорилось в релизе.

