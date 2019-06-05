Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» пока не обращалась в ВТБ за реструктуризацией долга, сообщил глава кредитной организации Андрей Костин после годового собрания акционеров.



«Мечелом» вроде бы обслуживается все. Реструктуризация? Пока не обращался. Компания существенно улучшила свою работу», — сказал Костин.

«Мечел» в январе завершил рефинансирование синдицированного предэкспортного кредита пула зарубежных банков на 1 млрд долларов. Это стало возможным благодаря предоставленной ВТБ кредитной линии в евро со сроком погашения в апреле 2022 года. Льготный период по погашению основного долга установлен до апреля 2020 года.