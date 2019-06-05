Сделка ВТБ по Tele2 будет закрыта в текущем году, ее параметры пока обсуждаются. Об этом журналистам сообщил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.



«Переговоры идут, они включают в себя достаточно широкий спектр контрагентов <...> С самим «Ростелекомом» ведем [переговоры], делаем оценки, ожесточенные переговоры по стоимости. Мы надеемся, что сделка будет завершена в этом году, она двигается по плану», — сказал Соловьев.

Он добавил, что сделка, вероятно, будет комбинированной (оплачена частично акциями и частично деньгами).

Как сообщалось, в результате сделки ВТБ полностью выйдет из компании Tele2, а «Ростелеком» консолидирует 100% долей мобильного оператора. «Ростелекому» принадлежат 45% акций Tele2, остальным пакетом владеет компания Tele2Russia Holding AB, в которой у ВТБ доля в 50%, у Invintel B.V. бизнесмена Алексея Мордашова — 40%, у банка «Россия» — 10%.