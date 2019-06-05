Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка до уровня «ruBB-» и изменило прогноз по рейтингу на «негативный». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBВ» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.



«Понижение рейтинга обусловлено ухудшением диверсификации бизнеса банка, а также падением операционной эффективности вследствие существенного снижения качества кредитного портфеля, что привело к убыточности деятельности банка в результате досоздания резервов. Также влияние на рейтинг оказали слабая оценка рыночных позиций, консервативная оценка качества корпоративного управления и адекватная позиция по капиталу и ликвидности. Агентство отмечает снижение базы доходных активов и внебалансовых обязательств банка при росте вложений в низкодоходные компоненты, что, по нашему мнению, продолжит в дальнейшем оказывать давление на эффективность деятельности банка и обусловливает негативный прогноз по рейтингу», — поясняется в релизе.

Агентство напоминает, что Внешфинбанк — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на предоставлении банковских гарантий, осуществлении валютно-обменных операций и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Головной офис банка расположен в Краснодаре.

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на российском банковском рынке в сочетании с ограниченной географией деятельности и узкой клиентской базой в части кредитования (35 заемщиков-юрлиц на 1 апреля 2019 года).

Давление на рейтинг оказывает ухудшение диверсификации бизнеса по направлениям кредитного риска: на 1 апреля 2019 года индекс Херфиндаля — Хиршмана по сегментам деятельности составил 0,54 против 0,28 на 1 июля 2018-го, что обусловлено сокращением кредитного портфеля юрлиц и физлиц и портфеля ценных бумаг на фоне роста вложений в прочие низкодоходные активы. Как и ранее, одним из ключевых направлений деятельности банка являются конверсионные операции. При этом обмен валюты сопряжен с интенсивным наличным денежным оборотом и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах, что, по мнению агентства, повышает операционные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций. Аналитики агентства отмечают, что данный вид операций подвержен ужесточению надзора со стороны Банка России, что может привести к росту регулятивных рисков для банка.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена приемлемыми показателями достаточности собственных средств в сочетании с высоким буфером абсорбции убытков. В то же время агентство отмечает снижение собственных средств банка по сравнению с максимумом за последние 12 месяцев более чем на 20% в феврале и марте 2019 года, а также убыточность деятельности по итогам I квартала 2019-го (минус 132 млн рублей), что обусловлено доформированием резервов по ссудам в рассматриваемом периоде.

Кроме того, давление на рейтинг оказывает существенное снижение операционной эффективности бизнеса банка.