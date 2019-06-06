ВТБ по итогам 2018 года выплатит дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям в общем размере 26,82 млрд рублей. Об этом свидетельствуют материалы банка по итогам годового общего собрания акционеров, опубликованные в четверг, 6 июня, на портале раскрытия корпоративной информации.

Так, отчисления для выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям банка определены в размере свыше 14,239 млрд рублей. Отчисления для выплаты дивидендов по размещенным привилегированным именным акциям первого типа составят более 5,164 млрд рублей, по привилегированным именным акциям второго типа — более 7,416 млрд.

«Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2018 года дивидендов в размере: 0,00109867761463259 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию банка ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля; 0,00024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию банка ВТБ первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля; 0,0024127074137541 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию банка ВТБ второго типа номинальной стоимостью 0,1 рубля», — уточняется в сообщении.

Согласно ему, чистая прибыль банка к распределению составила около 230,907 млрд рублей. Из этой суммы отчисления в резервный фонд составят порядка 11,545 млрд рублей; еще около 192,542 млрд рублей чистой прибыли решено не распределять.



Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года, — 24 июня 2019 года. Выплата дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, будет осуществлена в течение десяти рабочих дней с этой даты, другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, — в течение 25 рабочих дней.