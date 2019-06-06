Неотвратимость наказания за недобросовестное поведение — единственный способ дисциплинировать участников финансового рынка, сказал глава АСВ Юрий Исаев в ходе дискуссии на ПМЭФ-2019, отвечая на вопрос, как мотивировать банкиров к ответственному поведению.

«Кроме неизбежности наказания за бестолковость и махинации ничего другого я предложить не могу. Когда-нибудь люди будут искренни друг к другу, но в данный конкретный момент мы вряд ли об этом можем мечтать. Если что-то натворил — имей силы и ответственность расплатиться за свои ошибки», — сказал Исаев.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заявляла, что неотвратимость наказания для недобросовестных банкиров — это единственное, что может остановить их от дальнейших нарушений.