Облачный провайдер группы «Сбербанк» SberCloud и NVIDIA на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о совместной разработке и внедрении на российском рынке продуктов и услуг на основе искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.

Согласно договору компания SberCloud создает инновационный продукт AI Cloud, построенный на системах NVIDIA.

Пользователи AI Cloud с помощью единого портала управления смогут работать со всеми ключевыми направлениями искусственного интеллекта: анализом и синтезом речи, компьютерным зрением, распознаванием символов и текстов, системой поддержки принятия решений, автоматическим обучением компьютерных систем.

В программу сотрудничества между SberCloud и NVIDIA также войдет разработка стратегии внедрения искусственного интеллекта в экосистему Сбербанка.