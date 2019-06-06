Чистая прибыль Совкомбанка в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности по итогам I квартала 2019 года составила 5,7 млрд рублей, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Чистый процентный доход вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 13,3 млрд рублей (в I квартале 2018 года — 8,7 млрд). Чистая процентная маржа составила 5,5% (в 2018-м — 5,1%). Стоимость риска (CoR) значительно снизилась и составила 0,7% (1,9% в 2018-м).

Капитал банка в I квартале вырос на 2% до 116 млрд рублей.



Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 0,2% и составил 543 млрд рублей (на конец 2018 года — 541 млрд рублей). Общий объем нетто активов банка увеличился на 2% и составил 116 млрд рублей (на конец 2018-го — 114 млрд).

Доля неработающих кредитов с просрочкой 90 дней и более (NPL 90+) в кредитном портфеле незначительно увеличилась до 1,9% (на конец 2018-го — 1,8%). Объем средств на счетах клиентов вырос на 8% и достиг 647 млрд рублей (на конец 2018-го — 599 млрд рублей).

Коэффициент достаточности капитала по нормативу H1.0 ЦБ РФ на конец I квартала 2019 года составлял 12%.

Клиентская база банка за первые три месяца 2019 года выросла на 44% до 4,9 млн человек, а количество клиентов юридических лиц увеличилось на 19% до 190 тыс. компаний.

«Высокие показатели за первый квартал свидетельствуют о правильности управленческих решений, принятых нами за последние несколько лет. Уверенные результаты работы в очередной раз подтверждают гибкость и устойчивость нашей бизнес-модели, несмотря на острую конкуренцию госбанками и иностранными банками», — комментирует результаты работы банка в I квартале председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.

