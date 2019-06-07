Компания «Комплексные инвестиции» начала выплаты вкладчикам банка «Югра» сверх застрахованных сумм, сообщает «Коммерсант» .

Как стало известно изданию от бывших вкладчиков банка, выплаты «превышенцам» «Югры» уже начались, но пока затронули лишь вкладчиков с самыми малыми требованиями.

«Подписано 54 договора, обратились 120 человек, перечислили 1,1 миллиона рублей, — сообщил генеральный директор «Комплексных инвестиций» Игорь Буравков. — 36 гражданам полностью погасили превышения по вкладам, таким образом, их права требований к банку перешли к компании». По его словам, данные о переходе прав отправлены в АСВ, но пока неизвестно, зарегистрированы ли они.

По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, поведение «Комплексных инвестиций» по части выкупа требований «превышенцев» без дисконта можно назвать нестандартным. «По общему правилу сделки на рынке цессии, в частности скупка прав требований к обанкротившимся кредитным организациям, производятся с существенным дисконтом, до 90% требований», — пояснил он.

При этом, как сообщили изданию в АСВ, о фактах уступки требований по вкладам «Югры» агентству неизвестно, по состоянию на 6 июня ни одного уведомления от кредиторов не получено. «Во избежание неблагоприятных последствий, связанных с подделкой подписей или иным подлогом, агентство осуществляет замену кредитора на основании уведомления цедента, то есть кредитора, передающего свое требование, подпись на котором удостоверена нотариально», — уточнили в АСВ. Ближайшее собрание кредиторов банка пройдет уже 10 июня.

Схема выкупа требований вкладчиков банка «Югра» компанией «Комплексные инвестиции» пока непонятна с точки зрения рисков, заявил глава АСВ Юрий Исаев в ходе ПМЭФ-2019. «Если вкладчиков поставят в еще более сложную ситуацию, то будет обидно. Они пойдут к нам, скажут: «Давайте разбираться». Как разбираться, я пока не знаю. Прецедентов нет», — пояснил Исаев.