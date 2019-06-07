Сбербанк работает над тем, чтобы восстановить работу своего крупного должника — Антипинского НПЗ. Об этом журналистам рассказал глава Сбербанка Герман Греф в ходе ПМЭФ-2019.

По его словам, удалось привлечь крупного индустриального партнера. В конце июня завод должен заработать.

«Завод, как и положено, будет проходить процедуру банкротства, но в то же самое время мы привлекли крупного индустриального партнера, ключевого партнера, который имеет большой опыт в профильной индустрии, потому мы в кратчайшие сроки постараемся восстановить работоспособность завода, и он будет продолжать работать. Одно другому не мешает: процедура банкротства и все, что касается разбирательства, как возникли эти долги, почему они возникли и расчеты с кредиторами, будет идти своим путем. А завод, остатки технологий переработки (нефти. — Прим. ред.), сотрудники завода не должны пострадать, мы делаем все возможное, чтобы уже в конце июня завод начал работать», — сказал Греф.



В апреле Сбербанк получил 80% Антипинского НПЗ за долги. Обязательства предприятия перед кредиторами оцениваются в 5 млрд долларов, 3 млрд из них приходятся на кредиты перед Сбербанком. В конце мая азербайджанская SOCAR и госбанк создали совместное предприятие – ООО «Сокар Энергоресурс» для налаживания работы предприятия. СП Сбербанка и SOCAR владеет кипрской структурой Vikay Industrial lim, которой принадлежит 80% в Антипинском НПЗ. Сбербанку принадлежит 40% от этой доли, а SOCAR — остальные 60%.