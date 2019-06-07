Бывшие вице-президенты банка «ФК Открытие» Антон Сбытов и Максим Янпольский подали апелляционные жалобы на решения Арбитражного суда Москвы о взыскании с них 115 млн рублей, говорится в материалах суда.

Они обжаловали в Девятом арбитражном апелляционном суде решения первой инстанции от 18 апреля. Тогда суды признали недействительными сделки по выплате банком в пользу Сбытова 60 млн рублей, Янпольского — 55 млн рублей. Арбитражи применили последствия недействительности сделок в виде взыскания этих сумм с бывших топ-менеджеров.

Банк летом 2018 года подал в суд ряд исков к экс-менеджерам кредитной организации о признании сделок по выплате премий недействительными и взыскании денежных средств. В сентябре арбитраж отклонил заявления банка «ФК Открытие» об аресте денежных средств и временном ограничении на выезд из РФ девяти бывших топ-менеджеров. Банк указал, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда, поскольку трудовые отношения ответчиков с истцом прекращены, а заявитель не располагает информацией относительно трудоустроенности и дохода ответчиков.

Ряд заявлений банка был отклонен судом. В частности, арбитраж Москвы 5 апреля отказал кредитной организации в иске к бывшему заместителю председателя правления банка Елене Будник на 32,6 млн рублей.