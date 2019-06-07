Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в аресте имущества четырех лиц, контролировавших Интеркоммерц Банк, на сумму 79,4 млрд рублей, говорится в материалах суда.

АСВ обжаловало в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 21 марта. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 79,4 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения, сообщило в феврале АСВ. Также выявлены случаи списания денежных средств в пользу иностранной кредитной организации, что причинило Интеркоммерц Банку ущерб и привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов банка в полном объеме, сообщило в январе АСВ.