Группа «Тинькофф» и международная девелоперская компания Wainbridge подписали 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о намерениях в отношении заключения договора долгосрочной аренды офисных помещений в бизнес-центре Aquatoria (Москва, Ленинградское ш., д. 69). Об этом в пятницу сообщили в группе «Тинькофф».

Офисный центр Aquatoria на берегу канала имени Москвы станет новой площадкой для штаб-квартиры группы «Тинькофф», которая займет на территории бизнес-центра более 68 тыс. кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м.

«Эта сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года», — подчеркивается в релизе.

Wainbridge инвестирует в строительство бизнес-центра с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений порядка 15 млрд рублей. Группа «Тинькофф» планирует арендовать помещения начиная с 2022 года.



«Тинькофф» активно растет и трансформируется. Сейчас мы являемся полноценной экосистемой, которая объединяет целый ряд бизнесов, оказывающих нашим клиентам финансовые и лайфстайл-услуги. Переезд в «Акваторию» на берегу канала имени Москвы позволит объединить сотрудников бизнес-линий группы «Тинькофф» на одной площадке и обеспечить комфортные условия труда на территории современного и технологичного пространства, расположенного в одном из самых живописных районов города», — комментирует председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.