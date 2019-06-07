Сбербанк может открыть отделение, совмещенное с рестораном быстрого питания «Макдоналдс», следует из сообщения кредитной организации.

Банк подписал в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве с «Макдоналдсом».

«В рамках подписанного соглашения компании намерены развивать партнерство в области эквайринга, а также в других инновационных сферах, включая использование технических систем для анализа данных, разработку систем анализа потребительского поведения, ускорение расчетов с использованием платежных карт, развитие зарплатного проекта для сотрудников, открытие пилотного отделения банка, совмещенного с предприятием «Макдоналдс», участие «Макдоналдса» в программе «Спасибо от Сбербанка» и взаимодействие в реализации социально значимых проектов», — говорится в релизе.



«Цифровизация экономики России сегодня является абсолютным приоритетом. Подписанное соглашение закрепило уже существующие дружественные отношения между нашими компаниями. Сотрудничество между Сбербанком и «Макдоналдсом» объединит глобальные возможности и международные стандарты качества с самыми современными технологиями, такими как искусственный интеллект и система анализа больших данных. Все это позволит обеспечить инновационные и максимально удобные сервисы для клиентов», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.